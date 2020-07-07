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Manisa’da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA ORMANLIK ALANDA 525 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 07.07.2020, 18:38
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Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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