Manisa’da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı

Manisa’da gözlerine kestirdikleri okula giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Kıyafet değiştirerek aynı gece iki kez okula giren hırsızlar, idarenin ödemeler için ayırdığı yaklaşık 8 bin TL’yi çalarken, polis ekipleri 24 saat geçmeden hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Gazi İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece 00.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi okulun demir korkuluklarından atlayarak bahçeye girdi. Daha sonra okul binası kapısının kilidini kırarak içeriye giren hırsızlar ilk olarak çalabilecekleri değerli eşya aradı. Yaptıkları keşfin ardından okuldan ayrılan hırsızlar, saat 03.00 sıralarında kıyafet değiştirerek yanlarında sırt çantasıyla okula geri döndü. Keşif sırasında buldukları anahtarlarla önce okul idare odasının kapısını açan hırsızlar daha sonra buradaki kasayı da buldukları anahtarla açtı. Okul idaresi tarafından ödemeler için ayrılan 8 bin TL’lik parayı çalan hırsızlar okuldan koşarak ayrıldı.

Öte yandan hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis 24 saat geçmeden hırsızları yakaladı

Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı fark eden okul idaresi durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla M.E.E. ve B.A.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık şüphelisi M.E.E. ve B.A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.