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Manisa’da motosiklet kazası:1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Faruk Arslan hayatını kaybetti.

Asayiş 06.06.2021, 14:10
Manisa’da motosiklet kazası:1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Faruk Arslan hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Şen Petrol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Faruk Arslan(28) yönetimindeki 45 AFL 660 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki refüje çarparak savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralı sürücü Arslan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli olduğu öğrenilen Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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