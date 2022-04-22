Manisa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Sakallı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. (24) idaresindeki 35 HMU 94 plakalı otomobil ile köy ara yolundan çıkan Ahmet Ünlü (64) idaresindeki 45 ABY 64 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Ünlü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü’nün cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.