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Manisa’da meydana gelen göçükte 3 kişi toprak altında kaldı

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde köylüler tarafından yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatı sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 3 kişi toprak altında kaldı.

Asayiş 20.06.2022, 21:23
Manisa’da meydana gelen göçükte 3 kişi toprak altında kaldı

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde köylüler tarafından yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatı sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 3 kişi toprak altında kaldı.

Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi’nde köylüler tarafından yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatında göçük meydana geldi. Göçük sırasında 3 köylü toprak altında kaldı. Köylülerden biri toprak altından çıkarılırken, diğer 2 kişiyi toprak altından çıkarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, belediye personeli ve AFAD ekibi sevk edildi.

Köylülerin barajdan alacakları su ile hayvan suyu içme göletini doldurmak istedikleri sırada göçüğün meydana geldiği öğrenildi.

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