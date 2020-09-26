Manisa’da kuyumcu vurgunu iddiası
MANİSA'NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE YAKLAŞIK 150 KİŞİLİK GRUP KENDİLERİNİ DOLANDIRDIĞINI İDDİA ETTİKLERİ KUYUMCUYU BASTI. KUYUMCU LİNÇ ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA POLİS MÜDAHALE EDERKEN, VATANDAŞLAR KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETTE BULUNDU.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 150 kişilik grup kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuyu bastı. Kuyumcu linç etmek isteyen vatandaşlara polis müdahale ederken, vatandaşlar karakola gidip şikayette bulundu.
Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö, kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde vatandaşlara vaatlerde bulundu. Topladıkları paraları ödemediği iddiası sonrası 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kuyumcunun önünde toplanan vatandaşlar kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savundu. Kuyumcunun önünde toplanan yüzlerce vatandaşı olay yerine sevk edilen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar kuyumcuları linç etmek isterken, kuyumcu M.Ö. ile A.T. polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Öte yandan mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Kuyumcu mağdurları, kuyumcu A.T. ile M.Ö.’nün yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasında bulundu.
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