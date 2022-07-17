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Manisa’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 17.07.2022, 21:19
Manisa’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Karapınar Mahallesi Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.Ç. (20) idaresindeki 45 AHN 364 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.Ç. (48), S.Ç. (44), E.Ç. (15) ve F.Ş. (71) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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