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Manisa’da kenevir operasyonu
MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YASA DIŞI YOLLARLA EKİLEN 150 KÖK KENEVİRE EL KONULDU.
Asayiş 09.09.2020, 14:10
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı yollarla ekilen 150 kök kenevire el konuldu.
Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi Kızıldağ mevkisinde yasa dışı yollarla kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ormanlık bölgede yaptıkları aramalarda boyları 35 santimetre ile 70 santimetre arasında değişen toplam 150 kök kenevir bitkisi tespit etti. Yasa dışı yollarla ekildiği belirlenen kenevirler numune alınmasının ardından imha edildi. Kenevirlerin ekimini yapan şahıs ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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