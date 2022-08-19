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Manisa’da kaza: 2’si çocuk 7 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Asayiş 19.08.2022, 21:35
Manisa’da kaza: 2’si çocuk 7 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Soma-Savaştepe karayolu Sevişler Mahallesi mevkisi otoyol yol ayrımında, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Araçlarda bulunan aynı aileden Azime, Nurcan, Ramazan ile çocuklardan Hamza ile Halil Ö. ile diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Soma Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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