Manisa’da kaza: 1 ölü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatın kaybetti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesinde Gökhan Halıcı (32) idaresindeki 45 FF 314 plakalı motosiklet, Emrah G’nin idaresindeki 45 AİC 145 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken kaza yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Gökhan Halıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Gökhan Halıcı’nın Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) personeli olduğu öğrenilirken minibüs sürücüsü Emrah G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.