Manisa’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne giden olan B.G.’nin (36) idaresindeki kamyon, yine aynı yönde seyir halinde giden G.A.’nın (29) kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada B.G.’nin idaresindeki kamyonda yolcu olarak bulunan Yakup Kurt (35) hayatını kaybederken, sürücü B.G ise ağır yaralandı.

Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, çekicinin araçları kaldırmasıyla trafiğe tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.