Manisa’da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet (EKOBİS) sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Sedat Özer (58) yönetimindeki 34 RS 6353 plakalı kamyonet, sanayi alt yolundan anayola çıkan Muhsin Taylan (78) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Taylan’ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.