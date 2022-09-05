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Manisa’da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü
Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 05.09.2022, 18:03
Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Zafer Mahallesi kanalyolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre U.C.A. idaresindeki 35 HE 1796 plakalı kamyonet ile Mehmet Zühtü Şahin (53) idaresindeki bisiklet, Zafer Mahallesi 702. Sokak kavşağında çarpıştı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin, olay yerindeki müdahalenin ardından Özel Medigüneş Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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