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Manisa’da kamyonet köprü üzerinde devrildi: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde köprü üzerinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Asayiş 21.05.2021, 20:34
Manisa’da kamyonet köprü üzerinde devrildi: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde köprü üzerinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Bülent Ecevit Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir istikametinden, Kula istikametine gitmekte olan Yüksel E. yönetimindeki 45 SA 4066 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü ve kamyonette yolcu olarak bulunan Muammer A. ve Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası E96 Karayolu Ankara yönü trafiğe kapanırken, trafik ise yan yoldan sağlandı. Devrilen kamyonetin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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