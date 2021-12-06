Manisa’da kahvehaneye kumar baskını

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında kumar oynayan 4 kişiye toplam 5 bin 334 TL idari yaptırım kararı uygulanırken, kumar masasında ve şahısların üstlerinde bulunan 11 bin 50 TL ve 52 adet iskambil kağıdına jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Manisa’nın, Akhisar ilçesi, Beyoba Mahallesinde faaliyet gösteren kahvehane ve eklentisinde dün akşam 21.00-00.00 saatleri arasında kumar oynatılacağı duyumu üzerine alınan arama kararına istinaden işletme ve eklentisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada işletme içerisinde H.K. (E/41), C.G. (E/45), M.E.E. (E/51) ve H.K. (E/55) isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar oynayan şahısların üzerinde ve masada tespit edilen 11 bin 50 TL ve 52 adet iskambil kağıdına el konuldu. İşletme sahibi M.A.(E/27) hakkında ’Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli tahkikata başlanılırken, şüpheli olarak ifadesinin alınmasının ardından karakoldan serbest bırakıldı. Kumar oynayan 4 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi gereği kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 5 bin 344 TL idari yaptırım kararı uygulandı.