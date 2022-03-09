Manisa’da kaçak sigara operasyonu; 2 bin paket ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü D timi ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda 2 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirilirken işletme sahibine 50 bin TL ceza kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü D timi ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Sandal Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunun market kısmında gümrük kaçağı sigara satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İstihbaratın doğruluğunu kuvvetle muhtemel olarak belirleyen unsurlar, işletmeciliğini S.Ç.(42) isimli şahsın yaptığı bahse konu akaryakıt istasyonuna Kula Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin paket bandrolsüz sigara ve 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı mallara el konulurken, marketin Tütün Mamülleri Parekende Satış Belgesi olmadan sigara satışı yaptığı tespit edilerek markette bulunan 800 paket bandrollü sigaraya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesi üzere el konuldu.

Öte yandan işletme sahibine 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu’nun 8/5g maddesi gereğince 50 bin TL idari yaptırım uygulandı.