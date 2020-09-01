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Manisa’da kaçak içki operasyonu
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 32 ŞİŞE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 01.09.2020, 12:17
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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getiren, imalatını ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir işyerinde 32 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.
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