Manisa’da kaçak içki operasyonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 813 litre ruhsatsız satışı yapılan içki ele ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı Mahallesi’nde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız içki satıldığı istihbaratı üzerine 6 asayiş timi, 1 motorlu asayiş timi, 1 trafik timi, 1 KOM unsuru, 1 narkotik köpeği katılımıyla yapılan operasyonda G.E. isimli şahsa ait evde sahte 813 litre ruhsatsız satışı yapılan alkollü içki ele geçirilirken G.E.’ye 17 bin 399 TL para cezası kesildi.

Operasyon kapsamında M.S. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği, ile 6 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Her iki şahsa da idari işlem yapılırken ele geçirilen alkollü içkiler Şehzadeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.