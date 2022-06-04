banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Manisa’da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 04.06.2022, 16:05
Manisa’da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çaltılı Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, enerji nakil kablosunu elinde bulunan suç aleti kerpeten ile kestiği esnada şüpheli R.G.’yi (26) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu