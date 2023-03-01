Manisa’da jandarmadan uyuşturucuya darbe

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde yürüttüğü operasyonlarla uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından 1 Şubat ile 28 Şubat arasında 90 operasyon düzenlenirken, yakalanan 153 şüphelinden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda bin 388 adet sentetik ecza, 5 bin 242 gram esrar, 139 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 632 adet ecstasy hap, 22 gram sentetik kannabinoid bonzai, 4 adet hassas terazi ve 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.