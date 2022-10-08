Manisa’da jandarmadan motosiklet denetimi

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından hem motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek hem de suça karışmış ya da çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla eş zamanlı denetim yapıldı.

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Motosikletli Timi ve Asayiş Jandarma Motosikletli Tim Komutanlıkları ile Trafik Jandarması Tim Komutanlıkları ve Asayiş Jandarma Tim Komutanlıklarından oluşturulan karma ekipler tarafından hem motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek hem de suça karışmış ya da çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla denetimler yapıldı. 43 trafik ve asayiş personelinin katıldığı denetimlerde motosiklet sürücülerine kaskın hayat kurtarıcı önemi anlatılarak "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" adlı bilgilendirme broşürü verildi. Ayrıca denetim esnasında herhangi bir eksiği bulunmayan 23 motosiklet sürücüsüne “Görünür Ol, Güvende Kal” sloganlı reflektif yelek dağıtıldı.

217 motosiklet ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde; 3 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, 45 motosiklet trafikten men edildi, yakalama kaydı bulunan 9 motosiklet, çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet ve şase ve motor numarası kazınmış 18 buluntu motosiklet yakalandı.

Denetimler esnasında özellikle çalıntı kaydı ile aranan motosikletlerin tespiti için şase ve motor numaralarından sorgu yapılırken, yapılan sorgu sonucunda son 1 ay içerisinde 19 adet çalıntı kaydı ile 20 adet yakalama kaydı ve şase ve motor numarası kazınmış 38 adet buluntu aranan motosiklet yakalandı.

"Yaptığımız denetimlerde bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralanmalı kazalarda düşüşümüz mevcut"

Manisa il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltıldığına dikkat çeken Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, “Manisa’da 194 bin adet tescilli motosiklet bulunmaktadır. Bu da Türkiye genelinde Manisa’yı motosiklet sayısında 4. sırada yerleştirmektedir. Motosikletlerin sayısının yüksekliğine paralel olarak Manisa’da trafik kazalarına karışan motosiklet sayıları da oldukça yüksek seviyededir. Biz de Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak Manisa’da motosiklet kazalarının sayısını düşürmek ve kazalardaki ölüm oranlarını düşürmek için denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde tescilsiz motosikletler ya da trafik kurallarına aykırı motosikletlere işlemlerin yapılmasının yanında motosiklet kullanıcılarına kaskın önemi hakkında da eğitimler verilmektedir. Çünkü motosiklet sürücüleri incinebilir yol kullanıcılarıdır. Bunları kaza anında koruyacak olan sadece kasktır. Kaska ve koruyucu kıyafetlere vurgu yaparak vatandaşlarımızın kazalarda yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek istiyoruz. Yaptığımız denetimlerde bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralanmalı kazalarda düşüşümüz mevcut. Bu düşüşleri daha aşağı çekmek için motosikletlerle ilgili toplu denetimlerimiz devam edecektir” diye konuştu.