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Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN İKİ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 25.08.2020, 14:32
Manisa’nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Kılavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım arazilerine işçi taşıyan R.Ç. yönetimindeki 45 J 8289 plakalı minibüs ile aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 45 J 8274 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs yoldan çıkarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralanırken ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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