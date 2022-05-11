Manisa’da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçi servisi demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 işçi yaralanırken 5’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesi Manisa - Turgutlu arasındaki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan işçileri alan 45 J 6405 plakalı servis, aynı istikamette seyir halindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor.