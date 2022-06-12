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Manisa’da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kendini başından silahla vurarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Asayiş 12.06.2022, 14:35
Manisa’da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kendini başından silahla vurarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Ş.A.’nın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Ş.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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