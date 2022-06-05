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Manisa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 05.06.2022, 00:04
Manisa’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza: Ankara-İzmir E96 karayolu Sart Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Turgutlu istikametine gitmekte olan Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, M.B.(36) yönetimindeki 35 ASZ 162 otomobil kavşakta çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada 35 AKY 177 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan her 2 araç sürücüsü ile diğer yaralılar, Murat G.(19), C.G.(19), Y.K.(58), E.B.(28) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü M.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Salihli Sanayi Sitesi’nde kaportacıda çalıştığı öğrenilen Mert Kılıç’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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