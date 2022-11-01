Manisa’da iki eve uyuşturucu baskını

Manisa’nın Akhisar ilçesinde iki farklı ikamette yapılan uyuşturucu baskınında sentetik ecza haplarıyla birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Akhisar ilçesinde iki ikamette yapılan aramada, 184 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konuyla ilgili A.Y. (32) ve İ.B. (24) isimli 2 şüpheli şahıs hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan adli işlemlere başlanıldı.