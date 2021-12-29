Manisa’da halk otobüsü yayaya çarptı

Manisa’da seyir halindeki halk otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki adama çarptı. Kazada talihsiz yaya yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül Caddesi’nde seyir halinde olan İbrahim A. yönetimindeki 45 D 0135 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidi üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ali İhsan A’ya çarptı. Kazada Ali İhsan A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali İhsan A’ya ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı vatandaş daha sonra ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali İhsan A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.