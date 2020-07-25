Manisa’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
MANİSA'DA HURDA ATIKLARIN İŞLENDİĞİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. TESİSİN HEMEN YANINDAKİ OTLUK ALANA DA SIÇRAYAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ ÇOK BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI
Manisa’da hurda atıkların işlendiği bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Tesisin yanındaki otluk alana da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.
Alınan bilgiye göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi yolu üzerinde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin hemen yanında bulunan otluk alana da sıçradı. Yangın sebebiyle gökyüzünü kara duman kapladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın, söndürüldü.
Tesiste maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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