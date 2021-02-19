Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Muradiye Mahallesi’nde Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin olduğu alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken çıkan dumanlar tüm şehirden göründü.