Manisa’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Manisa’da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli şahıstan 13’ü gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 35 bin 500 dolar ve 32 bin TL ile 60 adet Ata lira altın ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 14 şüpheli şahsın yakalanmasına için sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan ev, araba ve işyeri araması sonucu terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen, 35 bin 500 dolar ve 32 bin TL nakit para ile 60 adet Ata lira altın, çok sayıda telefon, tablet, flash bellek ele geçirildi. Firari konumda bulunan 1 şahsın yakalanması yönünde çalışmalara devam edildiği açıklandı.