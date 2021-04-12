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Manisa’da feci kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 2’si Salihli’de, 1’i ise İzmir’de toprağa verildi.

Asayiş 12.04.2021, 19:38
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Manisa’da feci kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 2’si Salihli’de, 1’i ise İzmir’de toprağa verildi.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden ikisi Salihli ilçesinde, biri de İzmir’de toprağa verildi. Salihli Kurtuluş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından deri konfeksiyon işinde çalışan Ahmet Doğan Sarıkaya (39) Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı’na defnedilirken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir fabrikada çalışan Nuri Palabıyık (39) ise Asri Mezarlığa defnedildi. Nuri Palabıyık’ın eşi Oya Palabıyık’ın (36) ise İzmir’de toprağa verildiği öğrenildi.
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