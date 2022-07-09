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Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.07.2022, 18:55
Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Gölmarmara yolu Taytan Mahallesi Taytan Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil ile Raif Demirel (64) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobil Taytan Işıklı Kavşak’ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa (37) yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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