Manisa’da ev yangını paniğe neden oldu
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BULUNAN TOKİ KONUTLARINDAKİ BİR EVİN MUTFAK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, EVDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR CAN KAYBI VE YARALANMANIN ÖNÜNE GEÇTİ.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ konutlarındaki bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
Yangın, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfak bölümünde önce patlama sesi duyuldu, ardından daireden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görev vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
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