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Manisa’da esrarengiz patlama sesi korkuttu

Manisa’da, kentin birçok bölgesinden duyulan patlama sesi tedirginliğe neden oldu. Patlama sesi bir güvenlik kamerası tarafından kayda alınırken, yetkililer, kentte olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Asayiş 16.12.2020, 02:16
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Manisa’da esrarengiz patlama sesi korkuttu

Manisa’da, kentin birçok bölgesinden duyulan patlama sesi tedirginliğe neden oldu. Patlama sesi bir güvenlik kamerası tarafından kayda alınırken, yetkililer, kentte olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Manisa kent merkezinde saat 00.10 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Şehrin birçok noktasından duyulan patlama sesi korkuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis alarm durumuna geçti. İhbar gelen sokaklarda yapılan ilk incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmazken, patlamanın havai fişek kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor.

Öte yandan yetkililer kentte herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Patlama sesi güvenlik kamarasında

Kentte kısa süreli tedirginliğe neden olan patlama sesi, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kayda alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüde sokakta önce bir ışık yansıması ve arkasından patlama sesi duyuluyor. Sosyal medya kullanıcıları, büyük merak uyandıran patlama sesini “trafo patlaması ve havai fişek patlaması” olarak yorumladı.
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