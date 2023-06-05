Manisa’da elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 535. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (42) yönetimindeki 34 TK 5777 plakalı motosiklet ile Ergül Tekiner’in (39) kullandığı 45 ALH 428 plakalı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Tekiner, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Ergül Tekiner’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.