Manisa’da Dericiler Sitesinde Yangın!

Yangın Manisa’nın Şehzadeler İlçesi Dericiler Sitesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şehzadeler İlçesi Dericiler Sitesinde boş alanda bulunan plastikler sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.