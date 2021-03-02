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Manisa’da Dericiler Sitesinde Yangın!
Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde bulunan Dericiler Sitesinde boş alandaki plastikler yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 02.03.2021, 14:02 02.03.2021, 14:03
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Yangın Manisa’nın Şehzadeler İlçesi Dericiler Sitesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Şehzadeler İlçesi Dericiler Sitesinde boş alanda bulunan plastikler sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.