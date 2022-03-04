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Manisa’da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak

Tüm Türkiye’deki okullarda eş zamanlı yapılan ’Deprem anı ve tahliye tatbikatı’ Manisa’da da yapıldı. Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan tatbikata katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Depreme dayanıksız hiçbir okulumuz kalmayacak. Birçok okul binamız bugün en güvenli yapılar haline geldi. Çok az sayıda kalan okul binalarımız da en güvenli yapılar arasında yer alacaktır" dedi.

Asayiş 04.03.2022, 13:34
Manisa’da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak

Tüm Türkiye’deki okullarda eş zamanlı yapılan ’Deprem anı ve tahliye tatbikatı’ Manisa’da da yapıldı. Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan tatbikata katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Depreme dayanıksız hiçbir okulumuz kalmayacak. Birçok okul binamız bugün en güvenli yapılar haline geldi. Çok az sayıda kalan okul binalarımız da en güvenli yapılar arasında yer alacaktır" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün tüm ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ’Deprem anı ve tahliye tatbikatı’ Manisa’daki okullarda da gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Yunusemre ilçesindeki Manisa Sosyal Bilimler Lisesindeki tatbikata katıldı. 10/C sınıfı öğrencileriyle dersteyken senaryo gereği depremin meydana gelmesiyle birlikte sıraların kenarlarına çökerek elleriyle başlarını koruma altına alan öğrenciler ve Vali Karadeniz depreminin bitiminin ardından öğretmen eşliğinde güvenli bir şekilde okul bahçesinde belirlenen güvenli alana ulaştı. Okuldaki yaklaşık 500 öğrenci 4 dakika gibi kısa bir sürede paniğe kapılmadan tahliye edildi.

Manisa’da 42 yeni okul yapılıyor

Tatbikatın ardından bir açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak düzenlediği ve ülke genelinde deprem anında okullardaki tahliye işleminin yapılmasının tatbikatı yapıldı. Burada 4 dakika gibi kısa süre içerisinde öğrencilerimiz herhangi bir paniğe neden olmadan tahliye edildi. Deprem anında önemli olan hususlardan birisi binaların güvenliği ve sağlam olmasıdır. Özellikle Akhisar’da yaşanan deprem sonrası ilimizdeki okul binaların güçlendirilmesine ve güçlendirilemeyecek durumdaki okulların da yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarına başladık. Şuana kadar 34 okulumuzun güçlendirme çalışması başlatıldı. Bunlardan 31’inin güçlendirme çalışması tamamlandı ve 3 tanesini de yakın zamanda bitirmeyi planlıyoruz. İlimizde 42 yeni okul yapımı projelendirildi. Bunların bir kısmı deprem nedeniyle güçlendirilerek kurtarılamayacak durumda olan binaların yıkılıp yeniden yapılması şeklinde projelendirildi. Bunların bir kısmının yapımı başladı bir kısmı da ihale sürecinde. 2022 yılında da yine yatırım programına teklif edilen ve deprem açısından güvenli olacak yeni okul binaların da ekleneceğini de belirtmek istiyorum ancak bunun sayısı milli eğitim bakanlığının onayından sonra netleşecek" dedi.

"Panik yapmadan tahliye süreci çok önemli"

Deprem anındaki en önemli ikinci hususun ise tahliye anı olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, "Binalar sağlam olduktan sonra ikinci önemli husus deprem anında panik yapmadan tahliye süreçlerinin yaşanması. Bazen orta şiddetle bazen hafif şiddette depremlerde dahi aslında doğrudan depremden kaynaklı olmayan, binadan atlama, balkondan, camdan atlama şeklinde veya merdivenden düşme gibi yaralanmalar olabiliyor. Bir deprem anında merdivende bulunmak, statik yönden binanın yıkılma riski diğer kısımlara göre daha riskli olan yerlerde bulunmak depremdeki zayiatların temel sebeplerinden birisi. Deprem anında depremin bitmesinin ardından paniğe kapılmadan binanın tahliye edilmesi önemli. Bugün onun tatbikatı yapıldı. Ayrıca deprem sırasında kullanılan deprem araç gereçlerin hem resmi hem gönüllü kuruluşların çalışmaları sergilendi. İnşallah hiçbirine ihtiyaç duymayız. İhtiyaç duyarsak da hepimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Okul binalarımız en güvenli yapılar arasında"

Eskiden yapılan tatbikatlarda yaralı kurtarma görüntülerinin olduğunun sorulmasına üzerine Vali Karadeniz şu cevabı verdi: "Yapılanlarla güçlendirilenlerin toplamı 70 okul binasını geçmiş durumda. Bu sayıyı 100’e doğru ve bir iki yıl içerisinde deprem konusunda sıkıntılı hiçbir okul binamız kalmayacak. Dolayısıyla da okuldan yaralı çıkarma yaralı kurtarmaya ihtiyaç olmayacaktır. Birçok okul binamız bugün en güvenli binalar haline geldi. Çok az sayıda kalan okul binalarımız da en güvenli yapılar arasında yer alacaktır."

Programda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve beraberindeki heyet arama kurtarma çalışmalarına katılan resmi ve özel kuruluşların stantlarını gezerek bilgi aldı. Vali Karadeniz Kızılay’ın standında ise kurum müdürleri ve öğrencilere çorba servisinde bulundu.

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