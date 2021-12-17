Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa merkezli 4 ilde eş zamanlı DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik yapılan koordineli operasyonda ise Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttüğü belirlenen A.W.J.L., M.H.A., M.A.M.M., F.A.B.B., S.M.A.A., A.A., A.M.Z., A.A. ve A.T. olmak üzere 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

Çok sayıda örgüt bağlantılı dijital materyalin ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT’ten ortak operasyon

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik de operasyon düzenlendi. PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Z.A. isimli şahıs, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen Z.A.’nın işlemlerine devam ediliyor.