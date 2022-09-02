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Manisa’da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Asayiş 02.09.2022, 18:26
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde Atatürk Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Ö.K. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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