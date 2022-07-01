Manisa’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’da 4 gün önce jandarma tarafından DEAŞ üyesi olmak iddiası ile gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde 28 Haziran tarihinde gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.H. (20) isimli şüpheli sağlık kontrolünden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli S.H. savcılıktan sonra Manisa Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğinin sorgu kararı ile tutuklanarak Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.