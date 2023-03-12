Manisa’da cinayet: 5 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrası bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Turgutlu’da İstiklal Mahallesi Gündüz Sokak üzerindeki S.A.’ya ait evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları belirlenen S.A. (47), F.K. (37), A.E. (35), M.S.Ş. (36) ve Çetin Ceviz (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Çetin Ceviz bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Çetin Ceviz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonucunda evde bulunan S.A. (47), F.K. (37), A.E. (35) gözaltına alınırken, olay yerinden kaçtığı öğrenilen M.S.Ş. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gün içerisinde yapılan çalışmalara M.S.Ş.’nin 35 plakalı bir otomobil ile Turgutlu Manisa arasındaki Ova mevkisinde bulunduğu bilgisine ulaşan polis, kovalamaca sonucunda bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen M.S.Ş.’yi ve araç içerisinde şahsın kaçmasına yardımcı olduğu bildirilen M.G.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.