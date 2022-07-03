Manisa’da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi

Manisa’nın Gördes ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın çok sayıda ekibin anında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası 1 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü.

Gördes’in Çiçekli Mahallesi Ayfer Deresi mevkiinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Balıkesir Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20 personel, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ranger müdahale aracı ve 2 hizmet aracı ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmezken 1 hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi. Ormanlık alanın Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olduğu ve tahkikat işlemlerinin Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.