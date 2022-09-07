Manisa’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Çalışmaları yerinde takip eden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Şu anda yangın kısmen kontrol altında. Endişe edilecek bir durum yok” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesi aynı gün iki orman yangınıyla alevlere boğuldu. Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adil Mahallesi yakınlarında meydana gelen ilk yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, öğleden sonra 16.00 sıralarında bu kez Kızılören Mahallesi’nde ikinci bir yangın meydana geldi. Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 54 arözöz, 12 su tankeri, 7 yer ekibi, 10 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerle müdahale edildi. Öte yandan yangın bölgesinin yakınlarında bulunan mahallelerdeki bine yakın küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Öte yandan bölgede 2 adet gece görüş helikopteri ve yer ekipleriyle çalışmalar devam ediyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “Yangın saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çıkış nedenini güvenlik görevlilerimiz araştırıyorlar. Hemen havadan ve karadan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz de dahil olmak üzere ekiplerimiz yangına havadan ve karadan müdahale ettiler. Allah’a şükür Heciz Mahallemize ulaşmadan yangını önledik. Şu anda yangın kısmen kontrol altında. Tamamen söndü diyemiyoruz. Halen yer yer yanmalar var. Kısmen kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Endişe edilecek bir durum yok” dedi.

En az hasarla yangının atlatıldığını söyleyen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise, “Müdürümüz havadan gerekli talimatları verdi. Helikopterlerimiz yangına nokta atışı müdahale etti. Aşağıdan çalışan yer ekiplerine de müdürümüz yol gösterdi. En önemli olan mahallemizi kurtarmaktı. Can kaybımız yok ancak ciğerlerimiz yandı. En az hasarla bu yangını atlattık. Bize destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yangının oldukça yaklaştığı Heciz Mahallesi’ndeki vatandaşlardan Nazmi Yılmaz, yangın nedeniyle korku yaşadıklarını belirterek “Alevler neredeyse evlerimizin önüne düşüyordu söndürdük. Korkudan evlerimizin başında bekledik” dedi.

Kaplumbağalar alevlerden kaçamadı

Yangın sırasında alevler arasında kalan çok sayıda orman hayvanı telef olurken, alevlerden kaçabilen bir kaplumbağaya orman işletme ekipleri su dökerek hayata döndürmeye çalıştı. Bazı kaplumbağaların ise yangından kaçamadığı ve telef olduğu görüldü.

TOMA’lar yerleşim yerleri için hazırda bekletildi

Yangının yakınındaki yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere karşı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da bölgede konuşlandırıldı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.