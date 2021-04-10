banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi

Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Asayiş 10.04.2021, 12:14
2
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı. Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Manisa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 09.04.2021 tarihi saat 12:00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır."
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
parçalı az bulutlu