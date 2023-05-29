Manisa’da bir haftada 14 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Manisa’da emniyet güçleri tarafından son bir haftada yapılan 65 uyuşturucu operasyonunda 80 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 14’ünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 22- 29 mayıs tarihleri arasında toplam 65 olay meydana geldiği, olaylarda 80 şüphelinin yakalandığı ve 14 şüphelinin ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları açıklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 92 gram esrar maddesi, 68 gram metamfetamin maddesi, 38 gram kokain maddesi, 21 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 adet ecstasy hap, 4 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, ve 400 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildiği bildirildi.