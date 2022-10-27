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Manisa’da bir evde tarihi eserler ele geçirildi
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından elde edilen istihbarat neticesinde bir evde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu düşünülen, sikke, mezar taşı, ibrikler ve 7 farklı obje ele geçirildi.
Asayiş 27.10.2022, 15:40
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından elde edilen istihbarat neticesinde bir evde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu düşünülen, sikke, mezar taşı, ibrikler ve 7 farklı obje ele geçirildi.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gümülceli Mahallesinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı faaliyet sonucunda C.Ö. (48/E) isimli şahsın ikametinde saat: 12.00 sıralarında yapılan aramada; Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 77 adet sikke, 7 adet obje, 1 adet mezar taşı, 2 adet ibrik ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.