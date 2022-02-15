Manisa’da aranan 9 şahıs yakalandı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü dolayısıyla Manisa’nın Turgutlu ilçesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümünde, PKK/KCK terör örgütü yandaşları tarafından ülke genelinde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenme ihtimaline karşı örgüte müzahir yerler, siyasi parti binaları, kamu binaları, halkın yoğun olarak bulunabileceği yerlerin kontrol edilmesine yönelik, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 14 Şubat saat: 19.00-00.00 saatleri arasında 110 personel ve 16 ekiple yapılan uygulamalarda 887 kişinin GBT’si sorgulandı. 87 aracın kontrol edildiği uygulamada 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi. Araç sürücülerine toplam 26 bin 635 TL ceza kesildi. Uygulama sırasında 42 kahvehane ve kafe ile 9 birahane kontrol edilirken 2 yoklama kaçağı tespit edildi.

Yapılan uygulama sırasında farklı suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.

Uygulama sırasında ayrıca G.S. (42) isimli şüpheli şahısdan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.