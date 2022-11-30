Manisa’da 97 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 97 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.S.’nin ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 97 litre sahte rakı ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte rakı ve malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.