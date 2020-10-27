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Manisa’da 705 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA’DA 705 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 27.10.2020, 12:25
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Manisa’da 705 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi’nde anason kokusu gelen evde yapılan aramada 705 litre sahte rakı ve şarap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi’ndeki G.Ş.’ye (54) ait ikametten yoğun şekilde anason kokusu geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan arama kararına istinaden şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 105 litre rakı, 600 litre şarap, 2 kilo anason ile alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak G.Ş. gözaltına alınırken, çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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