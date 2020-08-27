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Manisa’da 650 kök kenevir ele geçirildi
MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE 650 KÖK KAÇAK EKİLMİŞ KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 27.08.2020, 12:46
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 650 kök kenevir ele geçirildi.
Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kestanederesi Mahallesi’nde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda boyları 50 ile 200 santimetre arasında değişen 650 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilirken, jandarma kenevir ekimini yapan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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